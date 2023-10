Etat d’urgence en Amazonie brésilienne en proie à une sécheresse historique: ”Nous essayons encore de comprendre ce qu’il s’est passé"

À l’instar de Novo Airão, l’état d’urgence a été décrété dans 55 des 62 communes de l’Amazonas où la saison sèche est particulièrement sévère. Les cours d’eau de la forêt baissent à toute vitesse : dans le port de Manaus, la profondeur du Rio Negro a ainsi diminué de 3,5 mètres en dix jours, pour atteindre 13,59 mètres, du jamais vu depuis 1902, date à laquelle les mesures ont commencé à être effectuées.

Cette sécheresse catastrophique bouleverse le quotidien des habitants de la région. La navigation est perturbée sur la quasi-totalité des lignes fluviales, l’économie locale est menacée et les incendies se multiplient, rendant l’air de Manaus irrespirable. Quant aux communautés rurales et autochtones installées au bord des rivières, elles se retrouvent coupées du monde, privées de nourriture, de médicaments et d’eau potable. “Les puits artisanaux sont à sec, les poissons meurent et ceux qui restent sont dans des zones auxquelles les pêcheurs ne peuvent accéder. La situation est très critique”, s’inquiète Valmir Monteiro.

Le dauphin rose menacé

Car la faune sauvage souffre aussi. Outre les crocodiles et les milliers de poissons morts ces dernières semaines, une des espèces les plus emblématiques de cette partie de l’Amazonie a été gravement affectée : le dauphin rose, dont 130 cadavres ont été retrouvés depuis fin septembre au sein du lac Tefé, formé par la rivière du même nom juste avant qu’elle ne se jette dans l’Amazone. 23 tucuxis, une autre espèce de dauphins d’eau douce, sont aussi décédés.

”Nous essayons encore de comprendre ce qu’il s’est passé mais la température du lac semble être la cause principale de ces décès”, explique Miriam Marmontel, spécialiste des mammifères aquatiques au sein de l’institut Mamirauá, un centre de recherche local financé par le ministère des Sciences brésilien. L’eau du lac, qui a considérablement rétréci, a atteint un pic de 39,1 °C, alors que la moyenne historique la plus élevée était jusqu’alors de 32 °C.

Pour empêcher la mort d’autres cétacés situés dans l’embouchure du lac, les membres de l’institut et les pêcheurs locaux ont mené une opération inédite et délicate à l’aide de filets et d’une clôture munie d’une petite ouverture, les orientant ainsi vers des zones plus profondes.

Cette mortalité anormale chez les cétacés et les poissons “ne représente qu’une partie de l’impact de la sécheresse sur la biodiversité”, alerte Helga Correa, spécialiste en conservation à WWF Brasil. “D’autres espèces qui se nourrissent de poissons vont aussi être affectées et les effets vont se faire sentir pendant longtemps au sein de la faune mais aussi de la population locale qui en dépend”.

Des maisons flottantes échouées à la Marina do Davi, une zone d'accostage sur le fleuve Negro, dans la ville de Manaus (Photo by MICHAEL DANTAS / AFP) ©AFP or licensors

Professeur de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de l’université de São Paulo, Pedro Luiz Côrtes explique notamment cette sécheresse extrême par le retour du phénomène climatique El Niño, qui se caractérise par la hausse des températures de l’océan Pacifique, et dont les effets “sont bien plus intenses qu’auparavant en raison du réchauffement climatique. À cela s’ajoute la hausse simultanée des températures dans l’océan Atlantique”, dont les eaux ont cette année battu un record. Le problème est “exacerbé” par la déforestation de l’Amazonie, qui réduit l’humidité de l’air et donc le niveau de précipitations.

Depuis son retour au pouvoir du dirigeant de gauche Lula en janvier dernier, la destruction de la jungle tropicale, qui avait explosé sous la présidence de son prédécesseur ultraconservateur Jair Bolsonaro, a reculé de 40 %. Son gouvernement a d’ores et déjà débloqué près de 400 millions de reais (75 millions d’euros) pour des aides humanitaires et des opérations de dragage dans deux régions amazoniennes. Mais alors que la saison sèche joue les prolongations, la situation devrait encore rester critique dans les semaines à venir.

