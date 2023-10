À quand le grand retour de la consigne en France ? “C’est un peu un ménage à trois"

Dans leur toute nouvelle usine de lavage située près de Montpellier, chaque bouteille de vin, de jus de fruit ou de bière, collectée au préalable auprès des magasins, des brasseurs et des vignerons partenaires dans un rayon de 150 km autour du site, est d’abord immergée dans un bain de trempage pendant une dizaine de minutes puis nettoyée avec des jets d’eau puissants capables de retirer l’étiquette collée, avant d’être rincée et séchée. Le flacon termine son parcours dans la machine d’inspection qualité : au moindre défaut, résidu, ébréchure au goulot ou fissure, il est mis au rebut. Quelque 3 500 bouteilles sont ainsi lavées en une heure, prêtes pour une seconde vie. “Nous aimerions laver ici 100 000 bouteilles par mois d’ici deux ans” précise Sophie, heureuse de s’être lancée dans cette aventure en faveur de l’économie circulaire et locale et qui s’inscrit dans une démarche écologique. Car, précise-t-elle, “le lavage d’une bouteille en verre nécessite 75 % d’énergie et 50 % d’eau en moins que son recyclage”.

“Une vraie dynamique naît en France”

L’entreprise à mission Oc’Consigne, lancée en partenariat avec deux autres jeunes femmes, n’est pas la seule à œuvrer pour le grand retour de la consigne en France : dix opérateurs animent le réseau France Consigne et trois usines de lavage seront opérationnelles d’ici à la fin de l’année, en plus de celle de Montpellier : dans la Drôme sous la houlette de “Ma Bouteille s’appelle Reviens”, à Lille avec “Haut La Consigne” et bientôt à Nantes avec “Bout' à Bout'”. Grâce à ces structures, plus d’un million de bouteilles ont été lavées et réinjectées dans le circuit. Et ce n’est sans doute qu’un début.

“Nous sentons qu’une vraie dynamique naît en France pour relancer la filière du réemploi des bouteilles en verre, une pratique qui a disparu il y a trente ans avec l’irruption du plastique dans nos vies, explique Clémence Hugot, coordinatrice nationale du réseau France Consigne. Nous avons notamment reçu des signaux forts du gouvernement”. De fait, en juin dernier, la secrétaire d’État chargée de l’Ecologie, Bérangère Couillard, a annoncé la mise en place à l’échelle du pays d’une consigne sur les emballages alimentaires en verre (bouteilles, pots de yaourt, bocaux…) d’ici à deux ans. Las, elle a changé de ministère un mois plus tard et personne ne semble avoir pris le relais au gouvernement. Mais les opérateurs y croient et poursuivent leur lobbying afin que les expérimentations annoncées voient le jour. Carrefour avait notamment évoqué la possibilité de devenir point d’apport volontaire des emballages vides en verre. Ce serait un pas de géant pour toute la filière en cours de structuration.

“Un ménage à trois”

“Regardez comme elle est belle ! C’est une aberration de casser cette bouteille après l’avoir vidée”. Céline Guillot, gérante de la Brasserie La MatCé à Montpellier, partenaire d’Oc’Consigne, nous montre une bouteille de bière remplie d’un liquide brunâtre. Dans sa petite boutique, des caisses de bouteilles vides et sales ramenées par ses clients (moyennant 0.50 centimes) s’empilent, non loin de cartons de bouteilles propres, prêtes à être remplies et bues.

Céline Guillot, gérante de la Brasserie La MatCé à Montpellier. ©Laure de Charette

À ses yeux, qu’importe la logistique et la manutention supplémentaires inhérentes au réemploi du verre, “la consigne est primordiale. C’est ce que nous devons faire aujourd’hui, pour des raisons écologiques mais aussi économiques”. Le prix du verre neuf a considérablement augmenté ces derniers mois, sur fond de pénurie de verre en Europe. Des géants comme Coca-Cola et Perrier l’ont bien compris : ils sont passés l’an dernier au verre consigné pour toutes leurs marques dans les cafés, hôtels et restaurants.

La consigne, selon Clémence Hugot, “c’est un peu un ménage à trois : le consommateur doit jouer le jeu en rapportant les bouteilles qu’il a bues ; le magasin doit collecter ses bouteilles dans des casiers et les stocker dans un espace dédié ; et le producteur doit adopter des contenants en verre standardisés et des étiquettes lavables”. Sans oublier le rôle joué par les collectivités, qui pourraient à terme gérer le transport de toutes ces bouteilles sales jusqu’aux usines de lavage, comme elles le font actuellement pour tous nos déchets vers les déchetteries.

Or par paresse, par méconnaissance ou faute d’un point de collecte proche -il en existe à l’heure actuelle moins d’un millier en France-, la plupart des consommateurs jettent leurs bouteilles vides dans les contenants dédiés en ville en vue de leur recyclage. Un geste que France Consigne espère voir bientôt disparaître : leurs usines attendent nos bouteilles sales…