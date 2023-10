Pourrait-on refroidir la planète en injectant des aérosols dans la stratosphère ? “Ça pourrait avoir un potentiel extraordinaire de destruction”

Ainsi, les particules chimiques se répandent progressivement sur toute la terre, réfléchissant la lumière du soleil vers l’espace et agissant comme un parasol planétaire. Le pari est réussi, la planète se refroidit.

Cette méthode, appartenant au domaine de la géo-ingénierie solaire, existe réellement et va à l’encontre du droit international. Plus de 440 scientifiques ont en effet signé une lettre ouverte en janvier pour appeler à un accord de non-utilisation de cette géo-ingénierie. En cause ? Ces méthodes pourraient avoir des effets imprévisibles et risquent de détourner l’attention de la réduction des émissions de CO2, comme le rappelle la BBC.

Mais serait-il possible de mettre en place cette méthode, installer ce “parasol planétaire” à coups d’aérosols ? Selon de nombreux scientifiques, la démarche mérite d’être appuyée et considérée comme mesure d’urgence. Mais l’écrasante majorité de la communauté scientifique redoute cette éventualité et les conséquences terribles qui pourraient en résulter. “Plus j’en lis sur ce sujet, plus je suis convaincu que cette technologie a un potentiel extraordinaire de nuisance et de destruction, et je ne pense pas que je la soutiendrai ou la recommanderai jamais personnellement”, déclarait Andreas Malm, professeur associé d’écologie humaine à l’université de Lund en Suède, au micro de la BBC.

Cette méthode permettrait temporairement de refroidir la planète, offrant un petit délai pour réfléchir à une solution permettant de contrer les émissions de CO2 et les autres défis posés par le réchauffement climatique. Mais ses effets secondaires pourraient à long terme faire pire que mieux. Un rapport de l’ONU de 2022 a pointé du doigt les lacunes dans la modélisation de l’impact de la géo-ingénierie solaire. Selon ce rapport, cette méthode n’empêcherait pas la montée des concentrations de CO2 d’acidifier les océans.

Selon Elizabeth Kolbert, auteure du livre “Under A White Sky : The Nature of the Future”, l’humanité n’a de cesse de faire face à des catastrophes imprévues lorsqu’elle tente de contrôler la nature. “Il peut y avoir un point où les avantages de la géo-ingénierie solaire sont nécessaires, mais l’histoire suggère qu’il serait naïf d’espérer que des conséquences redoutables n’en résulteront pas”, estime-t-elle.

Une difficulté supplémentaire à la mise en place de cette méthode serait le consensus international. Comment légiférer une telle démarche ? Les inégalités seraient également un obstacle à la mise en place de la géo-ingénierie solaire, notamment dans les pays du Sud où l’accès à cette technologie serait plus compliqué. Il y aurait aussi un risque de répartition inégale des impacts, ne sachant pas qui sera frappé le plus durement par les conséquences de la géo-ingénierie solaire.

Pour la communauté scientifique, la conclusion est unanime : c’est une option, mais ne la considérons pas.