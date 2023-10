"Vous payez 700 à 800 euros de moins!": les électros de seconde main ont le vent en poupe

Ce matin-là, son choix se porte sur une nouvelle machine à laver : quasiment neuve, celle-ci lui coûte un tiers du prix affiché chez les distributeurs classiques. “Ça vaut la peine ! Vous payez 700 à 800 euros en moins”, clame la cliente. Ce n’est pas la première bonne affaire qu’elle fait ici. “J’utilise un aspirateur qui a 3 ans et je l’ai payé 15 euros !”, s’exclame-t-elle, entièrement convaincue par la qualité et les services proposés (conseil, garantie d’un an, réparation). Avant d’être choisie par Marie, cette machine à laver était pourtant destinée à être jetée… comme les 119 654 tonnes d’appareils électros usagés et d’ampoules jetées par les Belges dans des points de collecte Recupel en 2022, l’asbl financée grâce aux cotisations payées par les producteurs et importateurs d’électro du pays.

Marie vient d'acheter un électro chez Sofie, une société de collecte, de tri et de valorisation d’électros de seconde main dans la région de Liège . ©MICHEL TONNEAU

La deuxième vie des électros

En plus de la collecte dans les déchetteries et magasins, Recupel se mobilise pour leur donner une seconde vie aux appareils mis au rebut grâce à la collaboration avec les fabricants et distributeurs de ces équipements, les chartistes ainsi que les ressourceries et centres de réemploi comme le RShop de Grâce Hollogne, détenu par Electro SOFIE. En 2022, 3818 tonnes ont ainsi pu retourner en circulation sur le marché belge. Un “excellent résultat”, en augmentation par rapport à 2021, dont se félicite Recupel.

Mais si le chemin est encore long : ce chiffre ne représente que 3 % de tous les appareils collectés en Belgique. Tous les équipements usagés ne trouvent pas le chemin des points de collecte : certains sont repris directement par les constructeurs, tandis que d’autres sont vendus pour quelques dizaines d’euros aux ferrailleurs. Pour encourager les acteurs du réemploi et les inciter à poursuivre leurs efforts, une indemnisation est accordée depuis un peu plus d’un an en fonction des volumes mis en réutilisation. “On essaie d’aider les ressourceries, explique Eric Dewaet, CEO de Recupel. En plus, une collègue travaille spécifiquement sur la question du réemploi. Elle a fait le tour de la Belgique pour savoir quels sont les défis, ce qui marche ou non, les offres et soutiens offerts par notre Asbl…”

La collaboration entre Recupel et Electro SOFIE fait figure d’exemple. La société liégeoise collabore avec une cinquantaine de recyparks. Elle récupère ainsi jusqu’à 6000 tonnes d’appareils par an, un volume similaire à l’apport réalisé par la collecte directe. Un “quasi-monopole indispensable”, estime Michel Simon, le directeur de l’entreprise. “Pour avoir suffisamment d’apport, il faut agir sur une échelle très large.” Ce flux lui permet de sélectionner les appareils pouvant être réparés et revendus facilement en fonction de critères allant de l’état général au prix, en passant par l’âge et la marque. “Les marques allemandes sont d’office reprises, mais il y a une vingtaine de marques qu’on ne garde pas.”

Eric Dewaet, CEO de Recupel, et Michel Simon, Directeur Général d’Electro SOFIE. ©MICHEL TONNEAU

Économie sociale et durable

Adjacent au magasin, l’atelier tourne à plein régime : près de 3500 gros électros passent chaque année entre les mains des techniciens, qui consacrent en moyenne deux heures par appareil. Pour pouvoir offrir une garantie d’un an, tous sont entièrement nettoyés et contrôlés… y compris en essayant les différents cycles de lavage des machines à laver et séchoirs. Pour ne pas perdre de temps, les techniciens profitent de ce temps mort pour s’atteler à d’autres réparations éventuelles. “C’est la clé du modèle”, note le directeur, pour qui ce système permet de garantir des prix réduits. Pour diminuer les coûts, ce sont également des pièces récupérées sur des appareils mis au rebut qui sont utilisés lors des réparations, en témoigne l’important stock à l’étage du hangar de stockage.

La seconde vie des électros liégeois

En plus d’un prix réduit, l’acquisition de produits de seconde main permet de favoriser un système d’économie circulaire et de durabilité. Réparer les machines permet d’éviter l’utilisation de matières premières et le coût énergétique nécessaire à la production d’électros neufs. Mais les activités d’Electro SOFIE s’inscrivent dans un cadre plus global. “L’économie circulaire ne reprend souvent que le pan environnemental du développement durable. Il n’y a rien au niveau social. Pour moi, c’est important d’avoir l’environnement, le social et l’économique, insiste le directeur d’Electro SOFIE. Dans notre mode de fonctionnement, il n’y a pas de distribution de dividendes aux actionnaires. Tout le bénéfice est réinjecté dans l’activité. Le but, c’est de créer de l’emploi durable pour des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi”, souligne Michel Simon.

Dans le magasin ou l’atelier, les profils sont souvent atypiques : un vendeur formé en histoire de l’art, un technicien formé en URSS qui travaillait dans les sous-marins soviétiques… “Ce sont des gens qui sont très bien formés : ils ont des connaissances de base et nous, on fait des formations”, résume le patron, pour qui cet aspect social est primordial. La ressourcerie permet aussi à des personnes moins aisées de s’offrir des produits de qualité à prix cassé. “Il y a plafond qu’on ne veut pas dépasser”, confirme-t-il, conscient du budget “très serré” de certains clients.

Les acteurs du réemploi se heurtent à des obstacles encore importants

La success story d’Electro Sofie, qui collabore avec Recupel et certains producteurs, est cependant loin de représenter la réalité de tous les acteurs du secteur. Selon Jean-Marc Caudron, directeur de Ressources, la fédération des entreprises sociales et circulaires, plusieurs obstacles freinent encore son évolution. Un des enjeux consiste à développer le même type de collaboration sur l’ensemble du territoire. “C’est ce que l’on doit faire : démultiplier”, confirme Jean-Marc Caudron. Pour fonctionner, il est essentiel d’avoir accès à des machines qui sont réparables. “On voit une évolution, mais il reste énormément à faire pour aiguiller l’ensemble des machines usagées qui ont encore un potentiel d’utilisation dans les circuits de réparation et réemploi. Ça fonctionne au cas par cas, alors qu’il faudrait généraliser le système”, poursuit-il.

Plus de flux nécessitent forcément une plus grande capacité de traitement dans les ateliers et là aussi, le bât blesse. “Une des difficultés qu’on a, c’est le recrutement soit de personnel qualifié, soit de stagiaires ou de personnes en insertion qui ont les prérequis et qui sont motivés par le métier”, observe notre interlocuteur. Un problème qui touche également les distributeurs, qui peinent aussi à trouver du personnel pour les réparations ou le service après-vente. “On voit l’intérêt commun et la complémentarité : pour assurer la formation, certains ont besoin de machines, d’accéder à des pièces détachées et à des informations… Il y a vraiment un win-win intéressant entre les acteurs de l’économie sociale et les producteurs qui peut être développé.”

Depuis plusieurs années, Electro Sofie entretient de bonne relation avec certains constructeurs d’appareils électroménagers se traduisant par des formations, des réductions sur les pièces de rechange ou un apport d’appareils de seconde main. “Il faudrait démultiplier ce type de partenariat avec l’ensemble des membres de Recupel pour avoir accès non seulement aux machines, mais aussi à toutes les informations nécessaires pour réparer des machines, ainsi qu’éventuellement des programmes de diagnostics”, plaide Jean-Michel Simon.

Enfin, c’est tout le modèle financier des producteurs qui doit évoluer. “Tant qu’un producteur fait son beurre sur la quantité de machines neuves qu’il vend, il n’y aura rien à faire”, déplore le directeur de Ressources, qui prône un basculement vers une durée de vie plus longue des appareils. “C’est peut-être une faille du système Recupel : finalement, il participe à conforter les producteurs dans leur manière de faire. Aujourd’hui, ce n’est plus tenable.”