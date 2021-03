Désormais, autour de Fukushima, l’endroit le plus contaminé est le sol, en particulier sa couche superficielle, contaminée au césium. "Nonante pour cent du césium se retrouvent dans la couche supérieure de 5 cm. Dans les terres organiques, argileuses, on retrouve beaucoup de césium. Au niveau toxicité humaine, le césium s’incorpore dans tout le corps, mais c’est moins toxique que le plutonium et le strontium, explique Jan Vande Putte, expert de Greenpeace Belgique. Septante pour cent de la province de Fukushima, ce sont des forêts. Plus près du réacteur, c’est environ 85 %. En pratique, on ne peut pas décontaminer les forêts. Et cela reste un stock de contamination extrêmement important. En 2019, on a eu un très grand typhon sur la zone et cela a entraîné une érosion assez significative du césium. Même si le césium est assez "collant" et que celane sort pas si facilement du sol, on retrouve beaucoup du césium dans les rivières, même dans l’océan. C’est entraîné par la pluie. Selon nos études, les endroits marins les plus contaminés sont les estuaires.Cela signifie que la contamination bouge. Et quand la contamination commence à bouger, il y a une recontamination des lieux non contaminés."