Elle était encore mineure lorsqu'elle prenait part au mouvement "Youth for Climate" et devenait l'une des organisatrices des grèves scolaires pour le climat. Aujourd'hui âgée de 19 ans, Adélaïde Charlier commence des études universitaires à la VUB, en sciences sociales. "Je ne sais pas où ça va me mener mais j'aime que le cursus soit très large. Je veux comprendre l'humain, comment il réagit. Mais aussi connaitre notre monde politique, nos institutions, la communication", décrit la Namuroise, dont l'activisme climatique est chevillé au corps. Interview.