G.T.

Frappés par un épisode de gel aussi sévère que tardif au début du mois d’avril, les vignobles français ont enregistré de lourds dégâts qui, selon les premières estimations, se chiffrent à quelque deux milliards d’euros. Un phénomène météorologique inhabituel qui a également touché d’autres régions d’Europe - notamment la Belgique, le Royaume-Uni ou encore l’’Europe centrale – et d’autres types de cultures, singulièrement dans le secteur fruitier.

Associés au sein du réseau World Weather Attribution, des scientifiques issus de plusieurs pays européens (1) se sont penchés sur cet épisode météorologique afin de mieux comprendre ses liens éventuels avec les dérèglements du climat. Pour ce faire, ils se sont focalisés sur une zone viticole emblématique du centre de la France englobant la Champagne, la Vallée de la Loire et la Bourgogne, en comparant les modèles climatiques qui incluent le réchauffement climatique d'origine humaine avec ceux qui ne l'incluent pas. Un exercice qui livre des enseignements en apparence paradoxaux, mais en apparence seulement.

Le début du mois d’avril – du 6 au 8 – a été marqué par des gelées très intenses, le thermomètre descendant sous les -5°C à plusieurs endroits. Un phénomène provoqué par l’arrivée de masses d’air venue des régions polaires qui a connu des précédents mais qui est « interpellant » à cette période de l’année, explique Robert Vautard, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. « En effet, on sait que les vagues de froid sont en régression avec le changement climatique, elles ont tendance à être moins froides. Une telle vague de froid en avril a été rendue très peu probable avec désormais une période de retour d’au moins 25 ans. Au XXe siècle, ces épisodes-là étaient plus fréquents qu’aujourd’hui. »

Mais en même temps, le réchauffement marque également son empreinte sur la végétation, poursuit le scientifique. Le début de la saison de croissance pour beaucoup de plantes survient plus tôt dans l’année, « ce qui les expose à d’éventuelles vagues de froid résiduelles qui auraient lieu en avril ». Cette année, en outre, a été marquée par un autre phénomène inhabituel, avec un mois de mars qui a enregistré des niveaux de chaleur tout à fait exceptionnels. C’est la conjonction de ces deux événements, illustrant l’effet yo-yo des changements climatiques, « qui a produit ces impacts sur les cultures ».

Les analyses des scientifiques World Weather Attribution montrent ainsi que, même si les vagues de froid tendront à s’affaiblir dans le futur, la probabilité d’exposition problématique des cultures agricoles à celle-ci augmente.

Un décalage problématique

« Il faut bien comprendre que la végétation n’est pas sensible au calendrier, complète Nicolas Viovy, chercheur au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Elle dépend de la température. Plus il fait chaud, plus les processus biochimiques sont rapides. »

A la fin de l’automne, après avoir perdu leurs feuilles, les plantes rentrent en effet dans une phase dite de « dormance », qui dure normalement jusqu’à la fin décembre-début janvier, avant de relancer discrètement leur cycle végétatif. Des divisions cellulaires se produisent à l’intérieur des bourgeons, qui finiront par donner des feuilles et des fleurs (et donc des fruits) une fois le processus arrivé à maturité. Or le démarrage de ce processus est directement dépendant d’une certaine quantité de chaleur (le nombre de degré-jour de croissance) propre à chaque variété de plante. Les cultures démarrant leur croissance plus tôt dans l'année, elles sont plus exposées et vulnérables aux basses températures, les bourgeons ouverts étant plus sensibles au gel. Si les plantes se remettent généralement de pareille séquence en refaisant des bourgeons qui donneront naissance à des feuilles, ces coups de froid s’avèrent par contre catastrophiques en particulier pour la production de fruits, note M.Viovy. D’autant que ces dernières années, les producteurs ont eu tendance à se tourner vers des variétés plus précoces (abricots, pêches…) afin de rendre ces fruits disponibles plus tôt dans la saison sur les étals des supermarchés et d’en obtenir un meilleur prix.

Cette évolution devra donc être prise en compte et les pratiques culturales adaptées car ces épisodes de gel sont extrêmement difficiles à prévoir, même quelques jours à l’avance, soulignent encore les deux scientifiques.

(1) Institut météorologique royal des Pays-Bas, Université d'Oxford, Institut Max Planck de biogéochimie d'Iéna et Météo-France.