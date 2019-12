Environnement 2010-2019 fut la décennie la plus chaude de l'histoire Sophie Devillers

L’année 2019 conclut ce qui devrait être la décennie la plus chaude de l’histoire, au niveau mondial. En Belgique, ce sont les derniers vingt ans qui ont été les plus chauds jamais enregistrés. Et la température va continuer à monter dans la prochaine décennie.