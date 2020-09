Espèces en déclin : qui sont les gagnants et les perdants de ces 30 dernières années en Belgique ? EnvironnementVidéo Sophie Devillers

© Philippe Moës /Pieter-Jan Alles

Demoiselles, moineaux, salamandres… Sur ces trente dernières années, quels sont les gagnants et les perdants de la biodiversité en Belgique ? Pour la première fois, un rapport permet de répondre à cette question dans notre pays. Ensemble, des ONG et des institutions scientifiques belges, emmenées par le WWF, ont établi un “index Planète vivante”, indicateur de l’évolution de la biodiversité (diversité du vivant) pour la Belgique. Le Fonds mondial pour la nature réalisait déjà cet index à un niveau global, sur toute la planète. Celui-ci, en 2018, montrait que l’effectif de nombreuses populations de mammifère, de reptiles et d’amphibiens à travers le monde avait été réduit de 60 % en 40 ans.