Philippe Paquet - Envoyé spécial à New York

Avec un pic à 32° C, lundi après-midi, à Manhattan, le sommet de l’Onu sur le climat ne pouvait espérer meilleur rappel à l’ordre. De mémoire de New-Yorkais, on a rarement, voire jamais, connu en début d’automne une pareille vague de chaleur, qui est appelée à durer toute la semaine pendant laquelle se déroulera la 74e Assemblée générale des Nations unies. De quoi illustrer les conclusions du rapport publié dimanche par l’Organisation météorologique mondiale : la période 2015-2019 "est bien partie pour être la plus chaude jamais enregistrée".

(...)