Souvent considérés comme des solistes capricieux dans le grand orchestre européen, les Britanniques - et leur puissant appareil diplomatique - ont néanmoins joué un rôle de locomotive dans le domaine des politiques du Climat et de l’Énergie. Leur départ de l’Union européenne fait donc craindre un affaiblissement du camp des États membres qui défendent les positions les plus ambitieuses sur ces enjeux.