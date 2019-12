Si les étudiants et jeunes diplômés français semblent de plus en plus sensibles au critère "vert" au moment de choisir leur futur employeur, qu’en est-il de leurs homologues belges ? Selon les observations recueillies dans différentes institutions en Wallonie et à Bruxelles, une "lame de fond", bien que difficilement chiffrable, est également bien présente. Repérable depuis cinq à dix ans, elle s’accélérerait depuis la médiatisation plus importante de la crise climatique et les marches climat.

1. Les étudiants veulent être en accord avec leurs valeurs