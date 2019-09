Dans la déclaration de politique régionale (DPR) dévoilée lundi, la nouvelle coalition wallonne (PS, MR, Écolo) promet de défendre la mise en œuvre progressive, à l’échelle nationale, d’un système de consigne ou de prime de retour pour les canettes et les bouteilles plastiques en PET.

Un projet qui réjouit l’Alliance de la Consigne, une organisation militant en faveur de cette pratique depuis 2017 aux Pays-Bas et en Belgique. "Nous sommes ravis que le gouvernement wallon souhaite instaurer ce système de consigne et de prime de retour, commente Tom Zoete. Ce principe fonctionne déjà pour les bouteilles de bière en verre. Dans la rue, je ne vois quasiment plus que des canettes de bière par terre."

(...)