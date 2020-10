Pour remplacer ces sacs en plastique vendus 10 centimes à la caisse, Carrefour a développé un assortiment de sacs réutilisables à base de matières recyclées et à nouveau recyclables. Parmi eux figure un sac cabas en coton et un autre réalisé à partir de plastique 100% recyclé collecté dans les océans, en collaboration avec l'organisme Seaqual, qui oeuvre à la propreté des océans et fonds marins.

Il existe également des sacs confectionnés à partir de bouteilles PET recyclées et d'autres encore fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Carrefour propose également des formats de poche en coton bio pour les articles en vrac ou les fruits et légumes.