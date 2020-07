Ces millions de pièges qui vident les forêts de leurs animaux EnvironnementExclusif05:43 Sophie Devillers

Les zones protégées du Cambodge, Vietnam et Laos renferment plus de 12 millions de pièges de braconnage, selon un nouveau rapport du WWF. Ces neuds coulants déciment les espèces animales. Et augmentent l’exposition aux maladies provenant des animaux, comme le Covid-19.