Climat : cinq ans après Paris, le temps de l’action Environnement Gilles Toussaint

La COP 26 étant reportée en 2021, l’Onu et le Royaume-Uni organisent ce samedi un "sommet de l’ambition" pour célébrer les cinq ans de l’accord de Paris. Le but est d’inciter les pays à redoubler leurs efforts. Et, surtout, à passer des paroles aux actes.