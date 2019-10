Installée à Marchin depuis 1985, Michèle Cordonnier, médecin généraliste du village est aussi devenue la porte-parole officieuse des riverains de la carrière, inquiets à l’idée qu’un permis d’exploitation puisse être attribué à un carrier qui a multiplié les infractions et se livre à des activités non déclarées de stockage et de traitement de déchets.