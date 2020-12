L’arrivée des colons européens sur ce qui deviendra les États-Unis a mené à une érosion des sols dix fois plus importante que ce que la nature et/ou les Américains natifs auraient pu entraîner à eux seuls. C’est la conclusion de chercheurs américains et belges qui ont rassemblé et analysé des données étalées sur 40 000 ans. En matière de dégradation des sols, il y a clairement un "avant" et un "après" la colonisation européenne.