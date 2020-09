Fruit d’un partenariat entre plusieurs institutions (l’Institut scientifique de service public, l’Agence wallonne de l’air et du climat, la cellule interrégionale de l’environnement, Sciensano et Wallonie Belgique Tourisme), ce site Internet - baptisé wallonair.be - a pour objectif de fournir à la population des informations claires et fonctionnelles sur la qualité de l’air et de la pollution.

« Nous observons une évolution de plus en plus des citoyens qui sont de plus en plus en recherche d’informations fiables et rapidement disponibles », souligne Stéphane Cools, le patron de l’AwAC.

Le site s’ouvre sur une carte de la Wallonie où la qualité de l’air des grandes villes est renseignée via des pastilles de couleur indiquant un résultat allant d’« excellent » à « exécrable ». Des données calculées en temps réel en tenant compte des conditions météorologiques et de facteurs spatiaux propres à la zone concernée.

L’utilisateur pourra également savoir quel est le polluant le plus présent (particules fines, dioxyde d’azote ou ozone) au moment de la consultation, et connaître les prévisions pour le lendemain ou le surlendemain. Il sera en outre informé des alertes à la pollution ou de certaines campagnes de sensibilisation en cours.

Un volet rassemblant des informations plus fouillées est également proposé à destination des acteurs scientifiques et des autorités locales.