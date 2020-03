À Venise, l'eau redevient limpide. Les Italiens restent chez eux pour endiguer la propagation du virus Covid-19 et l'eau s'éclaircit.

La situation est grave en Italie, deuxième pays le plus touché par la pandémie après la Chine avec, ce mercredi 18 mars, 2.503 morts pour 31.506 cas connus. Les Italiens sont confinés chez eux. L’énorme ralentissement de l'activité humaine et l'absence de bateaux dans la lagune profitent à la nature, comme l'observent tous les jours de nombreux Vénitiens.

Et alors que les eaux de Venise s’éclaircissent, il est désormais possible d'apercevoir le fond des canaux et les poissons qui y nagent à certains endroits. Les habitants de la cité des Doges sont nombreux à partager le retour cette eau limpide en photos et vidéos sur les réseaux sociaux.