EnvironnementReportage Dans l’est de l’Ukraine, comment la qualité de l’eau "déplorable" affecte la vie des habitants Sébastien Gobert, Correspondant à Kiev

"L’eau est un problème majeur dans la région. Ce que nous faisons, c’est œuvrer à améliorer les conditions d’usage pour la population." Dans un large espace de coworking moderne, Olena Hapon présente avec fierté la gamme de production de la société SVOD : des filtres de différentes catégories, qui améliorent la qualité de l’eau destinée aux appareils électroménagers : chauffe-eau, lave-linge, etc. "Cela peut paraître bénin pour les Européens de l’Ouest, mais l’entartrage et la rouille entraînent de sérieuses complications de santé et des problèmes de peau, sans oublier des dépenses considérables d’entretien."