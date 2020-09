Au Malawi, des souris comme plat de résistance

Elle se déguste traditionnellement comme en-cas ou en friandise, mais la pandémie de coronavirus en a fait un plat de résistance : au Malawi, l’un des pays les plus démunis de la planète, la souris est devenue essentielle au régime des populations les plus pauvres, menacées par la famine. Le long des 320 km de route qui séparent Blantyre et Lilongwe, les deux principales villes du pays, ils sont désormais des dizaines à vendre aux voyageurs des brochettes de viande de rongeur. Leur consommation, alternative à la viande devenue inaccessible, est fortement recommandée par les autorités sanitaires. "On chasse la souris pour vivre. On l’utilise comme complément à notre régime quotidien et on la vend aux voyageurs pour en tirer un revenu, explique un agriculteur devenu l’un de ces restaurateurs informels. On avait déjà du mal avant le coronavirus, c’est devenu encore beaucoup plus difficile maintenant."

Au Chili, le retour des soupes populaires

L’épidémie de coronavirus a réveillé un drame que le Chili croyait avoir éradiqué : la faim. Pour tenter d’y remédier, les soupes populaires se sont multipliées et des restaurants, parfois réputés, ont rallumé leurs fourneaux pour préparer des repas solidaires. À Lo Hermida, un quartier à l’est de Santiago, neuf femmes se sont réunies sous le nom "Les guerrières" pour lancer une soupe populaire qui livre 175 repas par jour à des habitants frappés par la faim mais aussi par le coronavirus, qui a touché de plein fouet ce quartier populaire de la commune de Penalolén. "Je n’aurais jamais pensé que ce serait si nécessaire ici", confie Ruth Lagos, qui se dit surprise par les carences révélées par la pandémie dans ce quartier de 240 000 habitants. " La situation empire de jour en jour ", déplore-t-elle. Ici, des familles qui avaient réussi à sortir de la pauvreté avec des emplois précaires ont basculé en raison des restrictions sanitaires.

Aux Philippines, du troc en ligne pour se nourrir

Incapable de joindre les deux bouts, Lorraine Imperio s’est résolue à troquer sa paire de Nike contre un poulet prêt à être cuit sur l’un des multiples sites d’échange apparus aux Philippines depuis le début de la pandémie. Des millions d’habitants de l’archipel ont perdu leur emploi à cause du coronavirus et sont dans l’incapacité d’en trouver un autre du fait du confinement. Alors beaucoup se tournent vers les groupes Facebook pour troquer tout et n’importe quoi, de l’électroménager, des jouets, des sacs à main, le plus souvent pour de la nourriture. Au moins 98 de ces groupes, dont certains qui recensent des dizaines de milliers de membres, existent dans l’archipel, selon un décompte effectué par l’Agence France Presse. Près de la moitié sont apparus depuis l’arrivée du coronavirus, qui a obligé nombre de Philippins à se rabattre sur cette pratique ancestrale qu’est le troc pour nourrir leur famille. Sur Google, les recherches de l’expression "troc de produits alimentaires" ont grimpé de 300 % entre avril et mai aux Philippines, selon une étude de l’organisation iPrice Group. Son analyse détaillée de 85 groupes de troc sur Facebook a montré que les denrées alimentaires étaient les produits les plus recherchés. Les gens postent des photos et des précisions sur les produits qu’ils sont prêts à céder, expliquent ce qu’ils cherchent en échange, et la négociation s’engage dans les commentaires.