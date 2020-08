En matière d’interdiction concernant les insecticides dits "tueurs d’abeilles", "les cadres actuels national et européen sont insuffisants et incomplets pour protéger notre écosystème". C’est l’avis des partis Écolo-Groen, qui ont donc déposé une proposition de loi afin d’y remédier. Cette proposition, portée par les députées fédérales Séverine de Laveleye et Barbara Creemers, vise à interdire en Belgique la mise sur le marché des pesticides de la famille des néonicotinoïdes, aussi bien sous forme de biocides (répulsifs d’insectes, par exemple présents dans des stickers antimouches ou du gel antifourmis ou anticafards) que sous forme de produits phytopharmaceutiques (à mettre directement sur une plante).