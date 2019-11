Environnement En Flandre, le climat est otage du Vlaams Belang Gilles Toussaint

Si Bruxelles et la Wallonie ont bouclé l’actualisation de leur contribution au Plan national Energie-Climat (Pnec), celle de la Flandre se fait toujours attendre. Et l’exercice s’annonce quasiment insoluble pour la ministre Zuhal Demir (N-VA), qui compte l’Environnement et l’Energie au rang de ses multiples compétences.