EnvironnementReportage En Inde, hommes et fauves sont en guerre Emmanuel Derville, Envoyé spécial à Bandipur

Tigres et éléphants tuent plus de 500 personnes et des milliers de têtes de bétail chaque année. Avec le réchauffement climatique et la sécheresse, le conflit s’intensifie. Reportage.