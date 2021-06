La Wallonie produit-elle “moins d’énergie électrique verte aujourd’hui qu’avant la mise en place du nouveau gouvernement il y a deux ans” ? C’est ce qu’affirmait sur RTL TVI le chercheur de l’ULiège, Damien Ernst, le 20 juin dernier. Si l’on se base sur l’année 2020, c’est faux. Pour 2021, en revanche, cette hypothèse pourrait se confirmer.

Le 20 juin dernier, le professeur à l’Université de Liège et spécialiste de l’énergie, Damien Ernst était invité sur le plateau de “C’est pas tous les jours dimanche” (RTL TVI) pour débattre du cas des éoliennes en Wallonie. À la question de savoir si ces turbines représentent une réponse satisfaisante face aux futurs défis environnementaux, le chercheur faisait d’abord état de “l’immense crise en termes de politique énergétique” du gouvernement wallon en place depuis 2019. Son argument ? “On produit moins d’énergie électrique par le renouvelable maintenant qu’il y a deux ans” en Wallonie.

Contacté par nos soins, Damien Ernst précise ses propos et avance que : "La quantité électrique produite par le renouvelable a diminué en Wallonie entre 2020 et 2019 et va diminuer entre 2021 et 2019".

(...)