Chez nos voisins français, le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, lancé en septembre 2018 et signé par 30 000 étudiants de grandes écoles et d’universitésen France et en Europe a connu un succès fulgurant. En signant le Manifeste, ces étudiants annonçaient leur refus de s’engager au service d’employeurs dont la stratégie et les activités sont écologiquement anachroniques.

Un an plus tard, le collectif Pour un réveil écologique lance une plateforme à destination des étudiants et des jeunes diplômés : pour-un-reveil-ecologique.org. L’objectif : offrir des outils pour analyser le sérieux de l’engagement dans la transition écologique de son futur employeur.

Et vous-même, étudiants belges bientôt diplômés, allez-vous choisir votre employeur en fonction de son engagement écologique ?



Ou si vous allez commencer des études supérieures, pensez-vous à l'impact du métier que vous exercerez sur le climat ? Allez-vous choisir vos études en fonction de la crise climatique ?

