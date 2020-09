L'organisation a mis en ligne une pétition en ce sens, laquelle compte près de 3.000 signatures, assure Greenpeace vendredi. Cette campagne s'intitule "La rue est à vous ! " et elle a pour but de demander à la Région de Bruxelles-Capitale d'étendre le dispositif existant du Dimanche sans voiture à tous les premiers dimanches d'avril à septembre à partir de 2021, soit six dimanches sans voiture par an.

Elle met l'accent sur les avantages d'une telle journée, notamment, "le fait de se réapproprier la ville pour les usagers faibles, de respirer à plein poumons car l'air est de meilleure qualité et de sensibiliser les citoyens à la mobilité douce".