Greta Thunberg a introduit un dossier pour faire déposer le slogan "Skolstrejk för klimatet" (Grève scolaire pour le climat en suédois) et sa version anglaise "Fridays for Future". Son objectif est de protéger son mouvement et ses activités d'utilisations abusives, a-t-elle annoncé mercredi sur le réseau social Instagram. La marque déposée s'appliquera également au nom de l'activiste suédoise, qui déplore que celui-ci soit parfois utilisé pour entrer en contact avec des personnalités de premier plan ou pour lever des fonds, et ce sans son consentement.

L'adolescente de 17 ans estime nécessaire d'en arriver là pour se protéger également d'utilisations commerciales qui sont faites de sa démarche.

"Fridays For Future est un mouvement global que j'ai créé. Il appartient à tous ceux qui y prennent part, et particulièrement aux jeunes. Il ne peut y être fait référence pour des motifs individuels ou commerciaux", souligne Greta Thunberg.

Elle ajoute qu'elle a enregistré, avec sa famille, une fondation sans but lucratif afin de gérer l'argent provenant de livres, de donations ou de récompense "de manière complètement transparente". Son objet est de "promouvoir la durabilité écologique, climatique et sociale, ainsi que la santé mentale".