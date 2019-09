Ne pas manger de viande, ou uniquement du poisson, voire seulement des œufs, ou encore être totalement végétalien, pour sauver la planète ? En fait, il n’existe pas une seule façon de manger pour tenter de résoudre la crise climatique. C’est ce que qu’affirment des chercheurs américains dans une nouvelle étude, qui s’intéressait à la difficulté de répondre à la fois au changement climatique et à la malnutrition (obésité, faim) dans le monde. “Notre recherche démontre qu’il n’existe un seul régime ‘taille unique’ pour répondre aux crises climatiques et nutritionnelles. Le contexte fait tout et les politiques de production alimentaire de chaque pays devrait refléter cela”, indique l’auteur principal de l’étude, Keeve Nachman (Université John Hopkins).

(...)