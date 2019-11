Dans une publication postée sur le réseau social Instagram, le sud-Africain de 53 ans décrit dans un premier temps sa mésaventure, de manière assez alarmiste: "Nous avons installé notre campement avec Borge Ousland derrière une grande arrête, juste à temps avant que les vents violents ne nous frappent. On a bien cru que la tente allait s’envoler avec nous à l’intérieur. Nous allons tout faire pour continuer cette expédition, en espérant avoir la météo de notre côté. Chaque jour, nous réévaluons nos chances d’avancer et de mener à terme cette mission. Avec ce climat instable et la dérive des glaces, il nous est extrêmement difficile de prévoir le nombre de kilomètres qu’il nous reste à parcourir. Au moment où je vous parle, nous sommes à bout de force, nous avons perdu beaucoup de poids. Nous nous sentons faibles et nous n’avons plus beaucoup de nourriture, nous en avons assez pour nous sortir d’ici mais ce sera très dur..." Nez craquelé par le froid et ensanglanté, les traits tirés et le corps emmitouflé dans un manteau d'hiver, la photographie montre un Børge Ousland au bout du rouleau. Un message suffisamment inquiétant pour alerter les médias et risquer de mettre un terme à leur aventure. Chose qu'ils n'envisageaient tout de même pas.

Par conséquent, le post fut effacé et remplacé par une description plus positive de leur voyage au bout du monde. "Il est certain que j’ai connu des week-ends plus faciles dans ma vie d’explorateur. Après les obstacles et les difficultés sans fin de la semaine dernière, Borge Ousland et moi-même sommes reconnaissants de commencer la semaine avec un nouvel état d’esprit. Aujourd’hui, malgré nos blessures (comme on peut voir sur la photo), nous nous sentons fatigués, mais rien ne peut nous arrêter. Nous savons que l’arrivée est proche, nous devons maintenant rassembler la force qu’il nous reste pour nous battre et y parvenir.”

Mais pourquoi ce voyage semble si compliqué, en regard de la flopée d'autres aventures entreprises par Mike Horn? À travers ses messages, l'explorateur pointe à demi-mot le réchauffement climatique comme grand coupable de ces difficultés hors-normes. "Les conditions constamment instables ont clairement montré que nous ne sommes pas les bienvenus ici. D’une manière tordue, je me demande si la nature nous a pris à partie à cause de la manière dont nous, êtres humains, avons traité et respecté notre planète… Une chose est sûre : quelque chose ne tourne pas rond."

Dans une interview accordée à Libération, Pierre Rampal, un glaciologue au Nansen Environmental and Remote Sensing Center de Bergen (Norvège) et à l’Institut de géophysique de l’environnement de Grenoble, a expliqué que le changement climatique "n'est pas responsable de tous les malheurs de Mike Horn" mais joue bien "un rôle d'amplificateur dans un monde hostile où les conditions sont déjà défavorables". "Cela se traduit en particulier par l’amincissement de la glace, de la banquise, qui devient plus fragile, se fracture et dérive plus rapidement. La vitesse de dérive de la banquise s’est accélérée de 15% tous les dix ans pendant trente ans d’affilée. A l’endroit où Mike Horn est actuellement, quand la banquise était de 3 mètres au début des années 2000, maintenant elle fait 1 mètre à 1,50m. En Arctique, l’épaisseur de la glace a été divisée par deux en moyenne. L’amincissement est énorme. Il arrive que proche du pôle Nord, l’été, il n’y ait plus de glace du tout. Il n’y a plus d’accumulation de glace d’une année sur l’autre, ça repart de zéro. Même quand l’étendue de glace a l’air continue, elle est assez fine et capable de se fracturer plus facilement. La fragmentation a augmenté de 150% en trente ans", a-t-il résumé.