C'est la chaîne américaine CNN qui indique sur son site internet que même pour une île volcanique accoutumée aux secousses occasionnelles, la semaine écoulée était particulièrement inhabituelle en Islande.

L'Office météorologique islandais a comptabilisé la semaine dernière près de 17.000 tremblements de terre dans la région de l'extrême sud-ouest de Reykjanes. Juste à côté, la capitale Reykjavík et les villes environnantes ont aussi été frappées par cette série de secousses. La plus importante a eu lieu le 24 février et était d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter. Deux tiers de la population islandaise vit dans cette partie de l'île.

Deux tremblements de magnitude 5,0 ont également été enregistrés le 27 février et le 1er mars.

Jusqu'à présent, peu de dégâts ont été causés pas les séismes. L'administration islandaise a toutefois signalé des petites fissures sur des routes de la région et des chutes de pierres sur certaines pentes raides. "J'ai déjà connu des tremblements de terre, mais jamais autant d'affilée", a déclaré à CNN Auður Alfa Ólafsdóttir, une habitante de Reykjavik. "Il est très inhabituel de sentir la terre trembler 24 heures sur 24 pendant toute une semaine. On se sent tout petit et impuissant face à la nature".

Elísabet Pálmadóttir, spécialiste des risques naturels au Bureau météorologique islandais, ne se souvient pas non plus d'avoir connu autant de tremblements de terre sur une aussi longue période. Elle estime que la région pourrait connaître un tremblement de terre de magnitude 6 ou plus, de quoi s'inquiéter selon elle. Mais aucune ville ne semble être menacée par des coulées de lave en cas d'éruption volcanique, selon la dernière modélisation du groupe de volcanologie et de risques naturels de l'université d'Islande, qui a publié mercredi des cartes des coulées potentielles.

Le volcanologue Ármann Höskuldsson confirme que "selon le scénario actuel, aucune grande ville n'est en danger", et que l'aéroport international de Keflavík - l'une des liaisons les plus directes entre l'Islande et le reste du monde - serait également épargné. Cependant, la route principale reliant l'aéroport à la capitale, Reykjavík, pourrait être touchée, tout comme certaines lignes électriques, confirme le volcanologue au média américain.