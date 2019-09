On en parle depuis des années, et le dernier rapport du GIiec en remet une couche. La côte belge est menacée par la montée des eaux. Ce qui semblait encore un fantasme ou un scénario catastrophe il y a quelques années prend de plus en plus la forme d’une projection très probable de ce que va devenir la côte belge à la fin du siècle.

Ce mercredi est sorti le dernier rapport du Giec sur le climat. Au niveau mondial, la hausse des océans atteindrait 30 à 60 centimètres en moyenne d’ici 2100. Et là, notre petit littoral n’échappe pas à la règle.