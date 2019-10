Celui qui s'est fait connaître grâce à son rôle dans Titanic a ainsi posté un message publié par Greenpeace au préalable. "Magnifique nouvelle! Des milliers de Belges ont fait campagne pour un air pur à Bruxelles, et maintenant ils y sont arrivés. Ensemble, nous pouvons vraiment améliorer nos villes. Nous voulons que la pollution quitte nos villes d'ici 2030. Êtes-vous avec nous?", peut-on ainsi dans la publication Instagram de l'ONG, partagée par la star hollywoodienne.





Ce n'est pas la première fois que la Belgique attire l'attention de Leonardo DiCaprio, très engagé dans la cause climatique. En février dernier, l'acteur s'était réjoui de la mobilisation de milliers d'adolescents belges pour le climat. Relayant à nouveau l'information sur son compte Instagram, la star avait salué le courage de la jeunesse du plat-pays.

Le gouvernement bruxellois a adopté le 24 octobre dernier un ambitieux plan climat. Parmi les mesures phares, on compte notamment l'utilisation obligatoire du sac orange dans 3 ans, la fin de du chauffage au charbon et au mazout ainsi que la possible disparition des motos les plus polluantes. Mais une annonce de l'exécutif de Rudy Vervoort (PS) a surtout fait réagir: la fin du diesel en 2030 dans la capitale. Si beaucoup voient d'un mauvais oeil cette mesure, d'autres s'en réjouissent. Parmi ces derniers, figure... Leonardo DiCaprio. Le célèbre acteur américain, à l'affiche du dernier film de Tarantino, a partagé son enthousiasme quant à cette décision environnementale bruxelloise sur le réseau social Instagram.