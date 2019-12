Prudence et diplomatie. Au sein de la délégation belge présente à la COP 25 de Madrid, l’annonce du plan climat flamand était commentée avec beaucoup de réserve. « Nous prenons acte des choix politiques du gouvernement de Jan Jambon », répondent sobrement des experts wallons et bruxellois, expliquant avoir appris cette décision par la presse et ne pas en connaître tous les détails.