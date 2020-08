"Les périodes de sécheresse en été deviennent en effet endémiques, confirme la Pr Aurore Degré, qui enseigne la physique des sols et l’hydrologie à Gembloux Agro-Bio Tech. Nous sommes en train de vivre une transition vers un nouveau fonctionnement hydrologique de nos territoires qui est assez cohérent avec les projections du Giec, même si celles-ci comportent encore beaucoup d’incertitudes en ce qui concerne les régimes des pluies. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il pleuvra plus en hiver et moins en été, mais on ignore s’il y aura plus ou moins de précipitations au total."