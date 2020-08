"La sécheresse combine différents facteurs de stress pour les plantes : températures et luminosité élevées, disponibilité en eau qui va en s’amenuisant, avec parfois aussi des pics d’ozone. Si les plantes souffrent autant, c’est parce qu’il s’agit d’un stress combiné et ces facteurs de stress ne font pas que s’additionner ; il peut y avoir des synergies. Et c’est un stress en soi pour les plantes de combiner tous ces facteurs", tient à dire d’emblée Pierre Delaplace, agrégé de faculté à Gembloux Agro-Bio Tech et spécialiste en physiologie végétale.