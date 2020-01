Violences familiales, agressions sexuelles, harcèlement… Les femmes ont la vie dure en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ce pays réputé pour la richesse de ses cultures traditionnelles, plus de deux tiers des femmes vivent l’enfer au quotidien. 80 % des hommes reconnaissent des violences à l’égard de leur conjointe.

Dans un tel climat de peur et au cœur d’une société dominée par les hommes, le mouvement initié par Sophie Mangai et ses amies est unique et admirable.