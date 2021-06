Encore utopique il y a quelques années, l’idée d’inscrire le crime d’écocide dans le droit pénal national et international gagne lentement mais sûrement en consistance.

Si de plus en plus de voix s’accordent sur ce principe, encore faut-il lui donner une assise légale concrète, solide et pertinente. Une étape essentielle vient d’être franchie dans ce sens avec la publication d’une définition juridique qui ferait de l’écocide le 5e crime international à la Cour pénale internationale de La Haye.

Rédigée par une équipe de juristes qui font autorité dans le domaine du droit international(présidée par le Pr Philippe Sands, directeur du Centre sur les tribunaux et tribunaux internationaux du University College de Londres), cette proposition définit les écocides comme des "actes illégaux ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu’ils causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables". Arbitraires signifiant dans le cas présent que les auteurs des faits incriminés se seraient comportés "de manière imprudente et sans faire de cas des dommages qui seraient clairement excessifs au regard des avantages économiques et sociaux escomptés".