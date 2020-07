Ce n’est pas vrai qu’on détruit la forêt pour produire des aliments", lançait début juillet le vice-président brésilien Hamilton Mourao avec des airs d’enfant grondé par ses parents. On ne demande qu’à le croire, mais les faits disent malheureusement tout le contraire. Sur les six premiers mois de l’année 2020, plus de 3 000 km2 ont été déforestés en Amazonie brésilienne, ce qui représente à elle seule plus 60 % de la surface totale de la première forêt tropicale mondiale. Soit une hausse de 25 % de la surface déforestée par rapport à la même période l’année passée. Orpailleurs, producteurs de bois, industrie minière, cultivateurs et éleveurs bovins se sont littéralement rués sur des zones souvent protégées ou habitées par des nations indigènes, bien aidés par le Covid et les déclarations du président du pays.

Jair Bolsonaro, populiste d’extrême droite notoirement climatosceptique, n’a jamais fait mystère de son penchant pour l’agrobusiness et sa volonté d’ouvrir les territoires indigènes et autres réserves naturelles aux activités minières ou agricoles. Son ministre de l’Environnement a d’ailleurs confirmé ses dires, fin avril, en déclarant ouvertement qu’il comptait profiter de l’attention accordée par la presse au coronavirus pour "faire passer des réformes et assouplir les règles", notamment en matière de protection de l’Amazonie. L’objectif est limpide : le secteur agricole, principal rescapé du désastre économique brésilien et petit joyau des autorités, a connu une hausse de ses exportations de 8 %, la viande de 13 %, au cours du premier semestre. Le business passe avant tout le reste.

Les bassins sacrés, source de l’Amazonie

(...)