L’un des plus grands festivals d’Europe lutte contre les déchets. Avec, entre autres, une consigne de gobelets plus chère et efficace. Les “collecteurs” qui ratissent le site à l’affût d’une rentrée d’argent en sont donc mécontents.





The Cure, l’iconique groupe de rock britannique, a entamé son dernier numéro devant des dizaines de milliers de fans survoltés massés devant l’"Orange Scene". Puis le rideau est tombé sur l’édition 2019 du festival danois de Roskilde, l’un des plus importants d’Europe avec 180 orchestres sur 8 scènes et des étoiles du rock, pop, soul, funk qui attire plus de 100 000 spectateurs. Installé en plein champ, à quelques encablures de la cathédrale de Roskilde, à 30 km à l’ouest de Copenhague, ce festival créé en 1971 fait toujours recette durant ses huit jours de fête collective.

