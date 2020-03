Environnement Le froment du futur aura du mal à se défendre face à la sécheresse Isabelle Lemaire

A quoi ressemblera le froment cultivé en Belgique en 2094 ? Les agriculteurs vont-ils devoir adapter leurs pratiques aux dérèglements climatiques attendus ? Ces questions commencent à trouver réponses grâce au travail des chercheurs de la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux. Dans un laboratoire très spécial, l’écotron, au sein duquel on peut recréer un écosystème avec des conditions climatiques particulières, ils ont fait pousser du froment, comme si l’on était en 2015 et en 2094, selon des données fournies par l’Institut royal météorologique et un scénario d’anticipation météo du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. (...)