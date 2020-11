Fin octobre, après la validation par le Parlement et le Conseil européens de la réforme de la Politique agricole commune (Pac) post-2020, certains membres du Comité européen des régions avaient souligné "le manque d'ambition du Parlement" par rapport aux objectifs environnementaux (le Green Deal), et ici plus particulièrement liés à l'agriculture, que l'Europe s'est fixé à l'horizon 2050. Pas étonnant donc que la commission des Ressources naturelles de ce même Comité des régions fasse un vibrant plaidoyer pour l'agroécologie dans un projet d'avis, dont le rapporteur est l'eurodéputé écologiste français Guillaume Cros. Le texte sera débattu en commission le 23 novembre.

Dans l'introduction du document, le décor est clairement planté : "Face aux dangers du réchauffement climatique, de l’extinction de la biodiversité, de la dégradation des sols, cette pandémie (du Covid-19, NdlR) renforce l’urgence, pour l’Union européenne, d’engager de nouvelles approches agronomique, sociale, et territoriale qui protègent les ressources naturelles, préservent la santé, encouragent le renouvellement des exploitations agricoles, et tissent la cohésion territoriale. La réduction impérative et urgente des émissions de gaz à effet de serre en agriculture n’est plus une option". (...)