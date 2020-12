Après celuiet celui, un troisième monolithe vient de faire son apparition, cette fois au sommet d'une montagne de Californie.

La découverte a été faite ce mercredi 2 décembre au sommet de la montagne Pine (entre Los Angeles et San Francisco), où les randonneurs sont à présent nombreux à se rendre pour photographier la structure argentée à trois faces, haute d'un peu plus de trois mètres. Le monolithe serait plus "bancale" que les précédents et ne serait pas fixée au sol.

A noter que les deux premiers monolithes ont eux depuis lors disparu, celui de l'Utah l'ayant été - selon des témoignages - pour éviter une "pollution" liée au tourisme que l'objet engendrerait .

Le mystère demeure

Mais qui est donc à l'initiative de ces curieux dépôts? Pour l'heure, la question reste en suspens. Une chose est sûre: sur les réseaux sociaux, la toile s'enflamme, certains y voyant une similitude avec les monolithes extraterrestres du film de science-fiction de Stanley Kubrick: "2001, l'Odyssée de l'espace".

D'autres y ont vu une ressemblance avec les oeuvres de John McCracken, un sculpteur avant-gardiste américain. Mais celui-ci est décédé en 2011.

Bref, le mystère demeure.