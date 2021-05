Le numérique, nouvel outil des producteurs locaux : "En moins de dix ans, des métiers sont réapparus" Environnement03:18 Clément Boileau

© FLEMAL JEAN-LUC

Delhaize, Carrefour, Colruyt… les grandes enseignes se disent plus vertes, plus bio, plus locales. Des campagnes de com' dénoncées par certains agriculteurs qui tentent de retrouver de la visibilité.