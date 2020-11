Proposer une alternative à l'agrobusiness: le pari de Cédric, Mariam et Diamar Environnement Sophie Devillers

© D.R Cédric Saccone (gauche), Mariam Zango (centre) et Diamar Ponce Villar (droite) veulent proposer une agriculture différente et plus respectueuse de l'environnement.

Diamar, Mariam et Cédric sont tous les trois agriculteurs. Chaque matin, leur rituel est le même : ils se rendent dans leurs champs pour récolter salades, tomates ou pommes de terre, qu’ils cultivent sans pesticides, et qu’ils préparent pour les vendre le plus directement possible à leurs consommateurs, sur place à la ferme ou au marché.