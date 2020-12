Le recyclage des emballages en plastique bientôt "made in Belgium" Environnement08:38 Gilles Toussaint

© Shutterstock Depuis l’an dernier, les déchets en plastique collectés via le sac bleu sont progressivement élargis à d’autres emballages que les bouteilles en PET.

"Avec ces projets, la Belgique va devenir un modèle d’économie circulaire au niveau européen, voire mondial." Directeur général du groupe français Sources Alma - qui produit plusieurs marques de boissons et d’eau minérale commercialisées en France et en Belgique -, Luc Baeyens ne cachait ni sa satisfaction ni ses ambitions ce jeudi matin. Associée au groupe Suez, son entreprise fait en effet partie des trois projets retenus par Fost Plus pour construire les premiers centres de recyclage de déchets d’emballages plastiques en Belgique. Une annonce qui marque une nouvelle étape dans la stratégie élaborée par l’organisme chargé de la collecte et du recyclage des emballages ménagers dans notre pays, souligne son directeur Patrick Laevers.