Le plastique fait partie intégrante de nos vies. Il est tellement présent dans notre quotidien qu’on ne se rend même plus compte qu’il est là. Pourtant, on sait depuis des années qu’il a un impact négatif sur l’environnement et la santé. Pourquoi continue-t-on à l’utiliser? Que peut-on faire pour enrayer la machine plastique? Nathalie Gontard, directrice de recherche à l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), est une experte reconnue en matière d'emballages plastiques. Dans son dernier livre “Plastique, le grand emballement”, la chercheuse met en garde et appelle à “dompter la bête” avant qu’il ne soit trop tard. Nathalie Gontard est notre Invitée du samedi.