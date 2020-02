Arbres renversés, dégâts de toiture, coupures de courant, objets sur les voies, inondations… La tempête Ciara s’est fait ressentir sur le territoire belge et les pompiers de toutes les zones ont été sollicités par des dizaines de milliers de citoyens. Depuis samedi soir, le numéro 1722 mis en place par le SPF Intérieur pour les interventions non urgentes des pompiers a reçu 50 185 appels. Le service restera actif jusqu’à plusieurs heures après la fin des intempéries.

Avec des rafales allant jusqu’à 120 km/h et un risque de dégâts sur tout le pays, la tempête Ciara a particulièrement frappé en Flandre orientale, où l’on a enregistré 12 393 appels au 1722. Dimanche soir, une dame a été blessée à Waasmunster par un arbre qui est tombé sur sa voiture. Les provinces de Brabant flamand - où plusieurs écoles ont gardé leurs portes closes ce lundi -, Hainaut et Anvers ne sont pas en reste avec plus de 7 000 appels chacune.

Sur la Côte, les autorités ont pris des mesures pour les niveaux d’eau élevés. Toutes les estacades resteront fermées jusqu’à mercredi ainsi que le mur anti-tempête de Wenduine. Les services de ferry de Nieuport et d’Ostende ont également été interrompus.

En Hainaut, la tempête a notamment provoqué la chute d’un mur de l’église de Bassilly dont les briques ont endommagé des tombes du cimetière situé autour de l’édifice religieux.

Les provinces de Liège, Brabant wallon, Namur, Flandre occidentale, Luxembourg, Limbourg et Bruxelles ont été touchées dans une moindre mesure.

En province de Liège, une partie de la toiture de l’école de Saint-Quirin a menacé de s’effondrer lundi, tandis que la zone de secours Hemeco a été sollicitée dimanche après-midi à la piscine de Huy, après qu’une partie de la toiture a été emportée par les rafales de vent.

Dimanche, le nombre de clients sans courant a culminé à 31 000. Lundi en fin d’après-midi, quelque 1200 foyers étaient encore privés d’électricité sur tout le territoire wallon. La situation devait être rétablie en soirée, mais rien n’est garanti, a souligné Ores.

Risques d’inondations

Au niveau des eaux, la Haute Meuse (amont et aval) dans la province de Namur ainsi que la Haute Semois et la Chiers (et leurs affluents) en province de Luxembourg sont en pré-alerte de crue, mais les seuils d’alerte ne devraient pas être atteints.

À Bruxelles, les pompiers ont dû intervenir sur le toit du Cinquantenaire où des plaques en zinc d’environ 10 mètres sur 10 se sont détachées. Par ailleurs, quatre-vingts vols au total ont été annulés dimanche et lundi à Brussels Airport en raison de la tempête. La situation semblait se normaliser progressivement.

La plus forte rafale provoquée par la tempête Ciara jusqu’ici en Belgique a atteint 120 km/h (33,4 m/s). Elle a été enregistrée dimanche vers 21 h 20 à Blankenberge.

Notre pays devait rester en alerte jaune jusqu’à lundi soir 23 h. Pour ce qui est de la pluie, les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg étaient également encore en alerte jaune jusqu’en soirée, l’IRM s’attendant à la chute de 25 à localement 40 litres par mètre carré de précipitations en 24 heures au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. De fortes marées étaient également attendues sur la Côte. Dans la capitale, la fermeture des parcs et forêts a été prolongée jusqu’à mercredi matin en raison des rafales de vent qui devraient persister, ce mardi.