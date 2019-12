Né en France, le collectif "Pour un réveil écologique" mobilise les étudiants du supérieur. Ceux-ci refusent de travailler au service de projets déconnectés de l’urgence écologique. Une tendance qui se dessine également en Belgique.

Quelle sont l’utilité et la finalité des activités menées par l’entreprise ? Quelle intégration des enjeux environnementaux dans sa stratégie financière ? Le travail d’influence exercé par l’employeur se fait-il dans le sens de la transition écologique et sociale ou dans le sens inverse ?….

Ces questions et bien d’autres font partie du petit manuel proposé aux jeunes étudiants français (et européens) par le mouvement "Pour un réveil écologique" afin de forcer le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement à enfin se saisir à bras-le-corps de l’urgence environnementale.